FUTEBOL DE BASE

Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo da semifinal da Copinha

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h, na Arena Barueri

As duas equipes chegam embaladas para o confronto. Atual campeão da Copinha, o Timão passou pelo Vasco nas quartas, por 1x0, e segue em busca do 12º título. Já o tricolor do Rio Grande do Sul conquistou a classificação após uma vitória por 3x2 sobre o Palmeiras e tenta uma taça inédita. A final será disputada neste sábado (25), às 10h, no Pacaembu.