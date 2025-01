CAMPEONATO PAULISTA

Corinthians x Água Santa: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Timão ocupa a liderança do grupo com seis pontos após nove vitórias seguidas, e o Água Santa está na última posição sem nenhum ponto

O Corinthians receberá a visita do Águia Santa na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quarta-feira (22), às 19h30 de Brasília. Os dois times se enfrentarão pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, com o Timão liderando o grupo com seis pontos após nove vitórias em sequência.