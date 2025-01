DESAVENÇA

Ídolo do Corinthians comenta treta com Fagner: 'Nunca foi meu amigo'

Lateral foi contratado pelo Cruzeiro, por empréstimo, para a temporada 2025

Ídolo do Corinthians, Emerson Sheik revelou que nunca foi amigo de Fagner. O comentário aconteceu durante participação no programa Arena SBT, quando o apresentador Benjamin Back relembrou uma provocação do lateral ao ex-atacante, após críticas do comentarista ao zagueiro Gil.