ARTILHEIRO DO AMOR

Romário revela que esperava Dunga dormir para fazer sexo: 'Ele dormindo e eu marcando gol'

Ex-jogador dividia o quarto com o capitão da seleção na Copa de 94: 'Nunca me fez mal transar antes dos jogos'

Disciplina e Romário estão longe de serem sinônimos, mas o ex-atacante da Seleção Brasileira deixava seu talento dentro de campo falar mais alto do que suas atitudes fora dele. Durante entrevista ao Charla Podcast, o ex-atleta revelou que dividia quarto com o capitão Dunga na Copa de 1994, nos Estados Unidos, e esperava o companheiro dormir para se divertir à noite.

Romário disse também que fazer sexo antes das partidas nunca atrapalhou seu desempenho em campo: "Não posso falar pelos outros jogadores, mas para mim nunca me fez mal. Pelo contrário. Sempre fui muito solto, para mim sempre foi bom. Para alguns jogadores, a reação do dia seguinte pode não ser boa, mas para mim nunca foi um problema".

Romário marcou cinco gols na Copa do Mundo de 1994. O jogador foi o artilheiro do Brasil naquela campanha. Ele foi o grande herói do Brasil na disputa, que resultou no tetracampeonato do país. O Baixinho também foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo naquele ano.