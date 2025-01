NÃO ASSISTEM

Em papo com Neymar, Romário detona o Brasileirão: 'Futebol feio da p*'

'Me chamaram para ver jogo, mandei tomar no c*', disparou o camisa 10

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 13:58

Romário e Neymar na estreia do quadro De Cara Com o Cara Crédito: Reprodução

O futuro de Neymar vem sendo bastante especulado recentemente. Com contrato com o Al-Hilal até junho deste ano, o craque viu seu nome ser ligado a clubes dos Estados Unidos - como o Chicago Fire - e até equipes nacionais, como o Santos. O camisa 10, porém, disse que ignora o Brasileirão.

A revelação aconteceu durante entrevista a Romário no programa De Cara com o Cara, exibido na última quinta-feira (16). Durante o papo, o tetracampeão mundial com Seleção Brasileira, em 1994, detonou o nível praticado pelos jogadores na Série A. Para o Baixinho, os atletas que disputam a competição são abaixo da média.

Em uma conversa recheada de palavrões dos dois lados, Neymar então compartilhou que não gosta de assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro.

Veja o diálogo completo abaixo:

Romário: "Tu gosta de assistir Brasileirão?".

Neymar: "Não".

Romário: "É fod*, né".

Neymar: "Pô, me chamaram para ver jogo, mandei tomar no c*".

Romário: "Até porque é isso mesmo, tomar no c*, os caras jogam por* nenhuma, futebol feio da por**".

Neymar: "É porque eu me estresso vendo jogo".