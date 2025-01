ENTREVISTA A ROMÁRIO

Neymar fala sobre as filhas e admite: 'Tu não manda mais em nada'

Jogador abriu o coração sobre a convivência com as filhas Mavie e Helena

Neymar abriu o coração ao falar sobre sobre a experiência como pai de meninas. Em entrevista a Romário no programa De Cara com o Cara, o camisa 10 da Seleção Brasileira comentou sobre a convivência com Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, com Amanda Kimberlly. O jogador agora se prepara para a chegada de mais uma filha, já que Bruna está grávida novamente.