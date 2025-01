CHAMPIONS

Feyenoord x Bayern: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 17h, em Rotterdam

A fase de liga classifica os oito primeiros direto para as oitavas da competição e outros 16 clubes, do 9º ao 24º colocado, disputarão o playoff. A equipe comandada por Vincent Kompany abriu a rodada fora da zona de classificação direta, mas, na 12ª colocação com 12 pontos, está bem colocada para ir, ao menos, para os playoffs. Uma nova vitória, que seria a quarta seguida no torneio, sacramenta a vaga.