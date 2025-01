NA CHAMPIONS

Goleiro do Benfica erra feio e leva gol bizarro do Barcelona; veja

Trubin vacilou e levou o gol do brasileiro Raphinha

O duelo entre Benfica e Barcelona, nesta terça-feira (21), pela Champions League, ficará marcado por um gol bizarro. No estádio da Luz, em Portugal, o goleiro Trubin, do time português, tentou sair jogando e acertou a cabeça do brasileiro Raphinha. A bola acabou parando no fundo das redes.