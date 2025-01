CAMPEONATO CARIOCA

Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O rubro-negro terá que contar com seu time sub-20 enquanto o profissional está jogando a pré-temporada nos Estados Unidos

Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentará o Bangu no Castelão de São Luís, no Maranhão, nesta quarta-feira (22), às 19h. Sem seus titulares, que atualmente estão jogando a pré-temporada nos Estados Unidos, o rubro-negro busca a vitória após duas derrotas e um empate no torneio até aqui.