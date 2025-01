FIQUE DE OLHO

Saiba quais são os jogadores do time alternativo do Flamengo que merecem atenção

Estadual é oportunidade de achar novos talentos, principalmente em equipes mistas de grandes clubes

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 20:10

Lorran em ação no jogo do Flamengo contra o Bahia Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Os campeonatos estaduais são a oportunidade perfeita de observar possíveis novos talentos para as equipes da primeira divisão. O Flamengo, que terminou em terceiro no último Brasileirão, decidiu usar uma equipe alternativa para as primeiras partidas do Carioca. Mesmo separados do time principal, que está nos Estados Unidos, alguns jogadores são presença constante entre os relacionados por Filipe Luís e merecem o olhar mais atento.

Carlinhos

O atacante foi contratado após se destacar no Nova Iguaçu vice-campeão do ano passado. Depois de ter oportunidades do Campeonato Brasileiro passado, volta a ser titular. Com dois gols em 16 jogos em 2024, não conseguiu substituir o lesionado Pedro, nem mesmo com Gabigol longe da melhor forma.

Lorran

O garoto de 18 anos fez sua primeira partida pelo profissional ainda em 2023. No ano passado, firmou-se de vez na equipe principal do Flamengo, ajudando com um gol e três assistências em 27 jogos. Porém, perdeu espaço durante a temporada. Com tempo de sobra para evoluir, Lorran é um líder entre os novos talentos do Ninho.

Cleiton

Indo para a quarta temporada com experiência na equipe profissional, Cleiton deve aproveitar as saídas de David Luiz e Fabrício Bruno. Enquanto seu companheiro mais novo, João Victor, está nos EUA com o grupo principal, ele tem a chance de liderar a defesa nestas primeiras partidas oficiais do ano.

Pablo