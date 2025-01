FUTEBOL

Comentarista detona trio do Flamengo: 'Não servem para nada'

Renato Maurício Prado criticou jogadores após empate com o Madureira, pelo Campeonato Carioca

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 12:09

Flamengo apenas empatou com o Madureira Crédito: Paula Reis/CRF

O Flamengo tropeçou mais uma vez no Campeonato Carioca e só empatou com o Madureira em 1x1, na noite da última quinta-feira (16), no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O rubro-negro ganhava até os 44 minutos do segundo tempo, com gol de Thiaguinho, mas o tricolor deixou tudo igual com Marcelo.

Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado detonou a atuação do Fla, que joga o estadual com time alternativo. Em um vídeo publicado no YouTube, o comentarista detonou o trio Pablo, Thiaguinho e Carlinhos e cobrou mais oportunidades a outros jogadores.

"Como o cara monta um time, que era para ser de garotos, e escala Pablo, Thiaguinho e Carlinhos? Shola nem entra, Felipe Teresa entra só no fim... Os jogadores que a gente tem esperança de que possam vir a ser úteis, esses ficam no banco. Pablo, Thiaguinho e Carlinhos não servem para nada no Flamengo. Pode ter certeza que serão negociados, dados se for o caso", comentou.

O zagueiro Pablo estava emprestado ao Botafogo na temporada passada, mas retornou ao Fla após o Glorioso não exercer a opção de compra. O atacante Carlinhos, por sua vez, foi contratado no ano passado após se destacar pelo Nova Iguaçu no Carioca, só que não teve grandes atuações pela equipe vermelha e preta. Já Thiaguinho defendeu o Treze-PB em 2024, por empréstimo.