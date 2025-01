NOVO CONTRATADO DA GLOBO

TV na piscina, porta de 6 metros e palco para shows: veja detalhes da mansão de Denilson

Ex-jogador comemorou a reta final de reforma em mansão; fotos

Denilson vive um início de 2025 bem animador. Além de ser o novo contratado da Globo - com salário duas vezes maior em relação ao que recebia na Band -, o ex-jogador e comentarista também está na reta final da reforma de sua mansão no condomínio Alphaville, em Barueri (SP).

O imóvel do pentacampeão mundial e da mulher, Luciele Camargo, está em obras há um ano. Agora, o casal vive a fase dos detalhes, como pendurar lustres, esperar pelos móveis e escolher as pinturas.

Ainda que a casa não esteja 100% pronta, Denilson já postou curtindo a área de lazer. O local tem piscina - que pode ser aquecida - com hidromassagem, e até TV com tela gigante, colocada em uma das paredes do espaço.

A mansão terá também um palco para shows. A ideia do comentarista é poder contar com uma 'palinha' de amigos do pagode, como Belo, e do sertanejo, como os cunhados Zezé Di Camargo e Luciano. O espaço ainda se une à área gourmet e se integra à sala de visitas. Esse espaço é quase todo feito em mármore, com bancadas e paredes adornadas.