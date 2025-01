TROCA DE EMISSORA

Renata Fan gera polêmica com meme ironizando ida de Denílson para a Globo

Postagem da apresentadora compara a dupla do Jogo Aberto com uma parceria entre Denílson e Pabllo Vittar

Marina Branco

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 15:30

Denilson e Renata Fan no Jogo Aberto Crédito: Reprodução I Instagram

A saída de Denílson da Band para a Globo gerou comentários de muitos espectadores - mas nem só deles. Renata Fan, parceira do apresentador no Jogo Aberto da Band, chamou atenção com uma postagem em seu Instagram na última terça-feira (14), onde ironizou a troca de veículo do ex-jogador.

A apresentadora repostou um meme onde aparecem ela e seu ex-colega com a legenda "Denílson na Band", e abaixo, uma montagem dele com a cantora Pabllo Vittar, escrito "Denílson na Globo". Ao republicar a imagem, Renata escreveu "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira!".

Meme publicado por Renata Fan Crédito: Reprodução I Instagram

Nos comentários, opiniões divididas: uns riram da brincadeira e até pediram que não fosse apagada, enquanto outros consideraram desrespeito e até mesmo passível de processo. Na noite do mesmo dia, o post já tinha mais de 250 mil curtidas e 25 mil comentários.

Denílson depois do penta

Conhecido por ter conquistado a quinta estrela da Copa do Mundo com o Brasil em 2002, Denílson se tornou comentarista após sua aposentadoria como jogador de futebol. Sua história na Band começou em 2010, quando cobriu a Copa do Mundo da África no Band Mania, que hoje não existe mais.