FOLIA COM O BRUXO

Rolé aleatório? Ronaldinho Gaúcho terá trio elétrico no Carnaval de Salvador

Edilson Capetinha será o embaixador do bloco, que vai desfilar no circuito Barra-Ondina em dois dias

Famoso por seus rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho surpreendeu mais uma vez. O pentacampeão mundial anunciou, na quinta-feira (16), que comandará um trio elétrico no Carnaval de Salvador. O Bloco Broder Loopi sairá durante dois dias da folia, 1º e 3 de março, ambos no circuito Barra-Ondina, com convidados do Bruxo.