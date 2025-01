JOIAS DO TRICOLOR

Além de Dell: conheça cinco promessas da base do Bahia para ficar de olho

Esquadrão conta com jogadores que são observados de perto pelo futebol europeu

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 05:00

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim para o Bahia nesta quinta-feira (16), com a derrota do tricolor por 3x0 para o Cruzeiro, nas oitavas de final, mas a base do Esquadrão saiu fortalecida da competição. Em 2025, o clube baiano utilizou a equipe sub-17 e teve a delegação mais nova da Copinha, que é uma competição sub-21.

A estratégia foi adotada para que o time sub-20 ficasse em solo baiano representando o clube no Campeonato Baiano, enquanto o elenco principal faz a pré-temporada em Girona, na Espanha. Mesmo entre atletas mais velhos, as joias do tricolor aproveitaram a chance.

O atacante Dell, de 16 anos, foi a sensação da competição. Apelidado de “Haaland do Sertão”, ele marcou quatro gols em cinco partidas. O garoto tem chamado a atenção na base tricolor e desperta o interesse de clubes da Europa, mas não é o único.

O CORREIO listou seis promessas da base do Bahia para os tricolores ficarem de olho nos próximos anos. Confira:

ARTHUR JAMPA - GOLEIRO

Aos 16 anos, Arthur Jampa é natural de João Pessoa, na Paraíba, e carrega o nome da cidade no apelido. O goleiro é destaque na base tricolor e acumula convocações para a Seleção Brasileira. No ano passado, ele disputou o Campeonato Sul-Americano sub-16. Constantemente, Jampa treina com o elenco profissional e no início do mês foi tirado da Copinha para integrar a delegação na pré-temporada em Girona, na Espanha. No ano passado, ele também fez parte do elenco que se preparou em Manchester, na Inglaterra.

SIDNEY - VOLANTE

Soteropolitano da Ilha de Maré, o volante Sidney é mais um que chama atenção no tricolor. Ele chegou ao Bahia em 2019, e desde então vem pulando etapas. Em 2023, o volante se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo time principal do Bahia, com 16 anos e 204 dias.

Sidney também acumula passagens pelas seleções de base, e em 2023 foi o capitão do Brasil na Copa do Mundo sub-17. No ano passado, o volante passou por um período de treinos no Lommel SK, time do Grupo City na Bélgica. Aos 18 anos, ele é titular do time alternativo do Bahia que iniciou o Campeonato Baiano.

ROGER GABRIEL - MEIA

Roger Gabriel é um dos jogadores da base mais conhecido entre os tricolores. As boas atuações nas categorias inferiores renderam ao meia a expectativa de reproduzir no time principal o que ele faz no amador.

O garoto foi captado pelo Bahia em 2018, para o time sub-12, e desde então é destaque. Em 2021, com 14 anos, o meia já fazia parte do time sub-17. Além dos gols, ele tem empilhado títulos pelo Esquadrão. Em 2023, o jogador assinou o primeiro contrato profissional com o Bahia. No ano passado, Roger foi decisivo no clássico contra o Sport, na Copa do Nordeste, dando assistência para o gol de Rafael Ratão. Nas últimas temporadas ele também fez intercâmbio em times do Grupo City. A tendência é a de que Roger Gabriel ganhe mais espaço na equipe principal.

RUAN PABLO - ATACANTE

Assim como Roger Gabriel, Ruan Pablo é outro jogador sempre pedido pela torcida no time principal. Não é para menos, com apenas 15 anos ele já brilhava no sub-20 do Bahia, sendo decisivo e ganhando títulos. Nascido no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Ruan Pablo é mais um da safra tricolor que promete ser destaque no time principal. O atacante é acompanhado de perto por clubes da Europa. Ele chegou a ser comparado a Endrick Vitor Roque pelo jornal espanhol AS. A multa para equipes de fora do país é de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão)

Ruan Pablo também fez parte da delegação principal durante a pré-temporada em Manchester, no início do ano passado, e no final de 2024 voltou à Inglaterra para um período de treinos no Manchester. Ele também acumula convocações para a seleção e esteve no Sul-Americano sub-16. O garoto estreou entre os profissionais no ano passado, no empate por 1x1 com o Atlético-GO, no Brasileirão. Na atual temporada, Ruan vem sendo titular na disputa do Baianão.

RYAN NASCIMENTO - ATACANTE

Outro atacante que promete trazer alegrias ao tricolor é Ryan Nascimento. Destaque na conquista do Campeonato Baiano sub-17, no qual marcou nove gols, o jogador é mais um acompanhado pelos europeus. No ano passado, o jornal espanhol AS destacou a qualidade do atacante e o colocou como possível substituto de Haaland, no Manchester City, no futuro.

O jogador está no tricolor baiano desde os dez anos, tendo conquistado títulos nas categorias Sub-11, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Ele disputaria a Copa São Paulo em 2025, mas foi cortado após se machucar durante a preparação.

GABRIEL CARIOCA - ATACANTE

Fechando a lista de atacantes, Gabriel Carioca, de 17 anos, é mais um para ficar ligado no Bahia. Ele chegou ao clube em 2021, e até aqui conquistou títulos no sub-15, sub-17 e sub-20 do Esquadrão. Ao todo, são 58 gols marcados pela divisão de base do clube baiano.

No Campeonato Baiano sub-20 do ano passado, Gabriel Carioca marcou oito gols e deu cinco assistências em 12 jogos. A boa fase rendeu a ele um contrato com o Bahia com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) para clubes de fora do país. No ano passado Gabriel fez treinos sob o comando de Rogério Ceni. Ele estava na delegação que disputou a Copinha, mas se machucou antes do início do torneio.