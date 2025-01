DURAS CRÍTICAS

Já? Jornalista projeta time na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Comentarista da ESPN criticou jogador da equipe: 'Superestimado'

Abel Neto projetou o Santos na luta contra o rebaixamento Crédito: Reprodução

O Brasileirão só começa daqui a dois meses - no dia 29 de março -, mas já tem equipe se credenciando para lutar contra o rebaixamento. Ao menos, é isso que pode acontecer com o Santos, na visão do jornalista Abel Neto, da ESPN. O comentarista disparou contra o time durante programa na última quinta-feira (23), criticando, principalmente, o atacante Soteldo.>

O venezuelano foi titular na derrota do Peixe diante do Palmeiras por 2x1, na noite de quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Mas o jogador não teve boa atuação e foi criticado pelo técnico Pedro Caixinha, que o classificou como indisciplinado taticamente. Abel Neto também disparou contra Soteldo e o chamou de “superestimado”.>

“Provavelmente eu sou minoria nessa opinião, mas vou falar o que penso porque sou pago pra isso: Soteldo é um dos jogadores mais superestimados do futebol brasileiro nos últimos anos. É um pacote caríssimo para um jogador indisciplinado taticamente, como o próprio Pedro Caixinha disse”, avaliou.>

“Além disso, é indisciplinado como atleta, tanto que foi afastado no ano do rebaixamento do Santos. É um atacante que faz pouquíssimos gols. Ele tem qualidade, mas tem lampejos. Chega no jogo grande, não faz nada”, completou Abel, que também disse ver o time com chances de queda no Brasileirão.>

"Aliás, com o elenco que o Santos tem, é para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vai ganhar com o Tiquinho, Barreal, mas com o elenco que tem hoje... Quem assistiu ao clássico viu que tem muitos jogadores que não tem a menor condição de estar no elenco do Santos", finalizou.>