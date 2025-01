MUDANÇA

CazéTV vai encerrar transmissões em plataforma em 2025

Canal não irá passar mais os campeonatos que tem os direitos de transmissão no Twitch

De acordo com o streamer, mesmo tendo os direitos de transmissão, as transmissões eram constantemente interrompidas no Twitch por violação dos direitos. Vale ressaltar que as lives de Cazé, que fazem sucesso em todo país, vão continuar normalmente.>

Twitch derrubando o canal do Cazé por transmitir a final do Intercontinental. Detalhe: o canal do Casimiro TEM os direitos. Twitch indo de mal a pior e só piora a cada dia. https://t.co/bNQ29lCzjG

Mesmo com o desabafo do streamer sobre a Twitch, a Cazé TV vai continuar as suas transmissões normalmente no YouTube. Atualmente, o canal transmite jogos como do Campeonato Paulista, Liga Europa e Copinha. O Campeonato Brasileiro também será exibido na Cazé TV de forma gratuita para os internautas, com um jogo por rodada.>