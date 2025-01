"O MARAVILHOSO"

Com gol na estreia, Erick Pulga manda recado após triunfo: 'Me adaptei rápido'

Jogador foi responsável por marcar o quarto gol da equipe tricolor diante do Sampaio Corrêa

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 22:10

Erick Pulga marcou seu primeiro gol na estreia pelo Bahia Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Não tinha como começar melhor. O Bahia estreou seus titulares na temporada e goleou o Sampaio Corrêa por 4x0, em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Autor do quarto gol do Esquadrão, o atacante Erick Pulga avisou que já está adaptado ao novo clube e dedicou o gol ao ex-assessor do Bahia Bruno Queiróz.>

"Estou muito feliz em marcar o primeiro gol. Agradecer também todo o grupo pelo apoio que eles me deram desde o começo, só agradecer a todos. Estou muito feliz com mais um triunfo" Erick Pulga Novo atacante do Bahia

"Me adaptei bastante rápido com os meninos, eles me ajudaram. Estou muito feliz aqui. Quero dedicar esse gol ao Bruno, um cara fenomenal pela história que eu soube dele aqui e quero dedicar esse gol para ele", finalizou o atacante.>