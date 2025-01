SEM PIEDADE

Em estreia dos titulares, Bahia domina e goleia Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste

Erick, Lucho Rodríguez, Alan James (contra) e Erick Pulga marcaram para o Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 21:59

Erick abriu o placar em sua estreia pelo Bahia Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Esqueça o antes e concentre-se no agora, já que o Bahia voltou da Espanha - inspirado pelas castanholas do flamenco -, e contou com o apoio da torcida na Arena Fonte Nova para golear o Sampaio Corrêa e fazer a festa ao fim da estreia do elenco profissional. O confronto também marcou a primeira partida do clube na Copa do Nordeste 2025. Erick, Lucho Rodríguez e Alan James (contra) e Erick Pulga foram os responsáveis por balançar as redes em favor do Esquadrão.>

A escalação inicial do Tricolor contou com surpresas e a manutenção de peças consideradas consolidadas no time de Rogério Ceni em 2024. Kanu, Juba, Caio Alexandre, Ademir e Lucho terminaram a temporada em alta e foram titulares. Na lateral direita, o escolhido foi o jovem Kauã Davi, enquanto Ramos Mingo, Erick e Rodrigo Nestor foram os reforços que estrearam.>

Enfim, de volta ao Brasil, o resultado de 4x0 rendeu o primeiro triunfo para o clube na temporada, já que a equipe sub-20 conseguiu dois empates e uma derrota no Baianão. Agora, o Bahia vai contar com apenas dois dias de descanso antes de enfrentar o Porto no domingo (26), pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A bola rola às 16h, na Fonte Nova.>

O JOGO>

Posse de bola, triangulações entre os homens de meio-campo e infiltrações por entre a linha defensiva do adversário. Essa foi a sina mostrada pelo Bahia durante o primeiro tempo da partida contra o Sampaio Corrêa. Os visitantes até tentaram esboçar uma reação, mas pecava na construção. Quando o Esquadrão tinha a posse da bola, era visível uma superioridade técnica, apesar de um aparente ritmo de jogo fora do ideal.>

Biel aparecia pelo meio, os laterais apoiavam e o trio no meio conseguia melhorar a dinâmica entre a defesa e o ataque. Apesar das boas ideias mostradas com a bola rolando, foi a partir de um escanteio que os donos da casa conseguiram fazer a alegria da torcida tricolor. Aos 13 minutos da primeira etapa, Ademir cobrou escanteio na primeira trave e o estreante Erick apareceu de cabeça para completar para o fundo do gol e abrir o placar.>

? O 1º gol tricolor pela lente da TV Bahêa, na tribuna do estádio #BBMP https://t.co/l8Cmo2a3Ku pic.twitter.com/j0QFA0lScu — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 23, 2025

Após o gol, o Bahia teve ainda mais tranquilidade para armar as jogadas, principalmente pelo lado esquerdo do campo. Na direita, Ademir pouco foi acionado. O Sampaio se fechou com o objetivo de não deixar o prejuízo aumentar, mas também conseguiu explorar espaços no meio espaçado dos baianos para circular o jogo. Tudo isso, porém, sem efetividade.>

Foram assim os minutos finais da primeira etapa, com os maranhenses com maior volume de posse e pressionando o Bahia pelos lados do campo. O recuo do tricolor, no entanto, não significou que o time parou de atacar. No último lance antes do intervalo, Ademir ganhou na velocidade dos zagueiros maranhenses e saiu sozinho com o goleiro Alan. O atacante parou a bola e rolou para Lucho Rodríguez finalizar e ampliar a vantagem.>

? ? Pegar o fumacinha na corrida?! Esquece, né, papai! ⚡️Ademir correu, pensou y serviu Lucho para ampliar o placar! #BahiaDasArtes #BBMP https://t.co/x6UFzxFsvm pic.twitter.com/KZLZaFp0mM — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 23, 2025

Rogério Ceni não promoveu mudanças e o time voltou o mesmo do intervalo. Até a postura de dominação diante dos visitantes continuou presente, mas com um pouco mais de paciência para ficar com a bola no pé. Em um roteiro parecido com o primeiro tempo, foi novamente na bola parada que o jogo se consolidou para um lado. Ademir cobrou falta e Alan James desviou de cabeça contra o próprio gol.>

?? Adegol fazendo a boa de Adepasse! ? Cruzou bem a falta que ele mesmo sofreu e o camisa 9 adversário cabeceou contra o próprio patrimônio! #BBMP https://t.co/JBfnhpqotF pic.twitter.com/X6msUwVraZ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 24, 2025

A dominação se tornou total, de forma que o Sampaio não conseguia nem respirar em campo. O resultado natural era ampliar ainda mais. Aos 28 minutos, Caio Alexandre fez grande enfiada de bola para Ademir, que tocou rasteiro na segunda trave para Erick Pulga, mais um estreante, consolidar a goleada. Após o quarto tento, deu tempo apenas para os torcedores cantarem em coro enquanto assistiam ao time consolidar sua força no gramado.>

? O MARAVILHOSO PULGUINHA ???! Mais um estreante brocando na Fonte! E 4x0 no Sampaio! Assistência-trick de Ademir, viu?! 3️⃣ passes pra gol no jogo! #BBMP #BahiaDasArtes https://t.co/ykzPAP029M pic.twitter.com/CpE7dzQ9d0 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 24, 2025

FICHA TÉCNICA

Bahia 4 x 0 Sampaio Corrêa - 1ª rodada da Copa do Nordeste (Grupo B)>

Bahia: Danilo Fernandes; Kauã Davi, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Ademir (Acevedo), Biel (Erick Pulga) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.>

Sampaio Corrêa: Alan; Jô (Ray), Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa; Cavi, Isaías e Alan Stence (Jair); Thiaguinho (Adriano), Alan James (Bruno Matos) e Pimentinha (Dodô). Técnico: Felipe Surian.>

Local: Arena Fonte Nova>

Gols: Erick, aos 13, Lucho Rodríguez, aos 44 minutos do primeiro tempo; Alan James (contra), aos 10, Erick Pulga, aos 28>

Cartão amarelo: Biel, Lucho Rodríguez (Bahia);>