Bahia anuncia maior patrocinador master da história do clube; saiba qual

O Esquadrão anunciou nesta quinta-feira (23) o início do patrocínio com as empresas Viva Sorte Bet e Viva Sorte

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 18:48

Bahia anuncia novo patrocinador master Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após encerrar contrato com a Esportes da Sorte, o Bahia anunciou seu novo patrocinador master na noite desta quinta-feira (23). A casa de apostas Viva Sorte Bet foi definida pelo clube como o maior patrocínio já firmado na história do clube. Além da bet, a Viva Sorte também passa a integrar o time de patrocinadores do Esquadrão. Ambas as parcerias têm duração de dois anos.>

A Viva Sorte é uma empresa de títulos de capitalização e assume a propriedade das omoplatas nos uniformes das equipes masculina, feminina e de base. A parceria com a Viva Sorte Bet, plataforma de apostas esportivas on-line inclui, pela primeira vez, o patrocínio master na equipe feminina do Bahia.>

VIVEMOS A SORTE DE SER BAHÊA! 🔵🔴⚪🍀️



Viva Sorte Bet é a nova patrocinadora máster do Esquadrão.



O maior contrato de patrocínio da história tricolor estreia nesta noite na Fonte Nova. Leia mais ➡️ https://t.co/jJnEepzqpR #BBMP pic.twitter.com/uKmJn45DVd — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 23, 2025

A marca estará estampada na parte frontal dos uniformes de jogo e treino, além de aparecer em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento e diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão. Já a Viva Sorte terá sua logomarca exibida nas omoplatas dos uniformes.>