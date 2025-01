NOVO ROMANCE?

'Anitta de Barcelona': quem é a cantora apontada como affair de astro do Real Madrid

Aitana é uma das maiores estrelas da música espanhola contemporânea

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:43

Aitana é apontada como affair de Bellingham Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos principais astros do Real Madrid, Jude Bellingham teria engatado um novo romance. De acordo com o jornal Marca, o jogador de 21 anos - que foi o terceiro colocado na Bola de Ouro 2024 - estaria em um relacionamento com a cantora espanhola Aitana, de 25 anos.>

Natural de Barcelona, a artista é uma das maiores estrelas da música espanhola atualmente - e dá para dizer que é uma espécie de Anitta da capital da Catalunha. Ela foi descoberta durante o reality show "Operación Triunfo", em 2017. No ano seguinte, foi chamada para representar a Espanha no Eurovisión, um tradicional festival musical no qual artistas de países de toda a Europa (e alguns 'infiltrados') competem pelo primeiro lugar.>

Em 2021, Aitana foi premiada como Melhor Artista Espanhola no "MTV Europe Music Awards". Até aqui, ela já lançou três álbuns, e todos conquistaram pelo menos disco de platina. Durante duas temporadas, foi técnica da versão local do "The Voice Kids" e também se aventurou como atriz, protagonizando a série A Última Chance, disponível no Disney+.>