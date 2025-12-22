COPA DO BRASIL

Herói do título, Memphis acumula milhões em prêmios no Corinthians; veja valores

Gol no Maracanã garante nova bolada ao camisa 10

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:00

Memphis Depay Crédito: Reprodução

O gol decisivo marcado por Memphis Depay na final da Copa do Brasil, no Maracanã, não rendeu apenas o tetracampeonato ao Corinthians. A conquista sobre o Vasco também garantiu ao atacante holandês uma premiação milionária prevista em contrato.

Pelo título nacional, o camisa 10 vai receber um bônus de R$ 4,725 milhões, valor estipulado no acordo assinado em setembro do ano passado, quando foi anunciado pelo clube paulista, segundo informação do Globo Esporte. Memphis foi o autor de um dos gols da vitória por 2 a 1, que confirmou o troféu.

Comemoração do Corinthians 1 de 17

Com esse novo pagamento, o atacante já acumula R$ 15,7 milhões em bonificações desde que chegou ao Timão. Antes disso, ele havia embolsado R$ 11 milhões pela conquista do Campeonato Paulista, em março, além de R$ 6,3 milhões por ter atuado em mais de 70% das partidas no primeiro ano de contrato.

Os valores podem aumentar. Até julho do ano que vem, quando termina o vínculo com o Corinthians, Memphis ainda tem direito a novos bônus por metas relacionadas a participações em jogos, gols e títulos.

Além das premiações esportivas, o clube também se organiza para quitar a terceira parcela das luvas acordadas com o jogador. O Corinthians tem até o dia 15 de fevereiro para pagar 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 6,47 milhões na cotação atual.

Somando salários e direitos de imagem, o contrato de Memphis Depay prevê um total de R$ 56,7 milhões ao longo de 20 meses, o que representa cerca de R$ 2,83 milhões por mês.

Dentro de campo, o holandês segue como principal nome ofensivo da equipe na temporada. Ele lidera o elenco em participações diretas em gols, com 12 bolas na rede e dez assistências.