Corinthians pede para Memphis deixar hotel de luxo que custa R$ 250 mil mensais

Pagamento é por conta do clube, como previsto em contrato

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:45

Memphis Depay
Memphis Depay Crédito: Reprodução | Instagram

O atacante Memphis Depay ainda permanece hospedado na suíte de um hotel de luxo no centro de São Paulo, gerando custos mensais de R$ 250 mil ao Corinthians, responsável por pagar a conta.

Em reunião no clube, o presidente do Corinthians, Osmar Stábile, explicou que pediu para que ele se mudasse para uma residência com custo menor. Segundo reportagens, o atleta está hospedado na Penthouse Suíte do hotel Rosewood São Paulo.

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo por Divulgação

O Corinthians disse que o próprio Memphis se prontificou a se mudar, mas fontes próximas ao jogador afirmam que ele dificilmente deixará o local, principalmente devido às facilidades oferecidas, que incluem serviços de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia, concierge 24 horas, chef exclusivo, segurança particular e carro blindado com motorista, todas regalias previstas no contrato com o clube.

O custo da hospedagem é arcado pelo Timão, conforme previsto contratualmente. Apesar disso, Stábile mencionou a necessidade de mudança durante reunião do Conselho de Orientação (Cori) em 29 de outubro. Segundo a ata do encontro, o presidente explicou que o ideal seria que o jogador se mudasse para uma casa ou apartamento mais acessível. "Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor", diz trecho da ata divulgado pelo Uol.

Quando foi contratado em setembro de 2024, Memphis visitou residências em Alphaville, mas rejeitou todas devido à distância entre os imóveis e o CT Joaquim Grava, favorecendo a permanência no hotel pelo trajeto mais curto ao centro de treinamento.

