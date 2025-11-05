FUTEBOL

Corinthians pede para Memphis deixar hotel de luxo que custa R$ 250 mil mensais

Pagamento é por conta do clube, como previsto em contrato

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:45

Memphis Depay Crédito: Reprodução | Instagram

O atacante Memphis Depay ainda permanece hospedado na suíte de um hotel de luxo no centro de São Paulo, gerando custos mensais de R$ 250 mil ao Corinthians, responsável por pagar a conta.

Em reunião no clube, o presidente do Corinthians, Osmar Stábile, explicou que pediu para que ele se mudasse para uma residência com custo menor. Segundo reportagens, o atleta está hospedado na Penthouse Suíte do hotel Rosewood São Paulo.

Memphis Depay está vivendo no Hotel Rosewood, em São Paulo 1 de 6

O Corinthians disse que o próprio Memphis se prontificou a se mudar, mas fontes próximas ao jogador afirmam que ele dificilmente deixará o local, principalmente devido às facilidades oferecidas, que incluem serviços de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia, concierge 24 horas, chef exclusivo, segurança particular e carro blindado com motorista, todas regalias previstas no contrato com o clube.

O custo da hospedagem é arcado pelo Timão, conforme previsto contratualmente. Apesar disso, Stábile mencionou a necessidade de mudança durante reunião do Conselho de Orientação (Cori) em 29 de outubro. Segundo a ata do encontro, o presidente explicou que o ideal seria que o jogador se mudasse para uma casa ou apartamento mais acessível. "Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor", diz trecho da ata divulgado pelo Uol.