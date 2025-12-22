CANOAGEM

Atleta olímpico tem mais de R$ 13 mil em equipamentos furtados de casa

Esportista registrou boletim e oferece recompensa pela devolução

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:42

Pepê Gonçalves Crédito: Gaspar Nóbrega / COB

O atleta olímpico Pepê Gonçalves, um dos principais nomes da canoagem brasileira e mundial, foi vítima de furto em Piraju, no interior de São Paulo, onde mora. Equipamentos usados na prática do esporte desapareceram do imóvel na noite de domingo (21), e o caso foi registrado na Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo Pepê, os itens estavam guardados em uma mochila deixada no fundo da casa, em cima do caiaque. Os portões do imóvel estavam abertos, algo comum na região, descrita pelo atleta como tranquila. Ao retornar, ele percebeu que a bolsa com as ferramentas já não estava mais no local.

“Eu estava me preparando para viajar e, como Piraju é uma cidade muito tranquila e o bairro onde moro também, então os portões estavam abertos. Deixei os equipamentos em cima do caiaque e, quando voltei, não estava mais lá”, contou em entrevista ao portal G1.

Em publicações nas redes sociais, Pepê afirmou que o prejuízo ultrapassa R$ 13 mil. O atleta também disse estar disposto a pagar uma recompensa a quem devolver os objetos levados. De acordo com ele, o suspeito entrou no imóvel e percorreu um corredor até chegar ao local onde estavam os materiais.

“A pessoa conseguiu entrar dentro da minha casa, atravessar um corredor e levou a bolsa. Só tinha equipamentos específicos para canoagem, que são importados e têm minhas iniciais gravadas neles. Quem pegar vai saber que é meu”, conta.

Além dos equipamentos técnicos da canoagem, o atleta informou que dois capacetes de uma marca de câmeras profissionais - da qual é patrocinado - também foram furtados. Ele destacou ainda o valor financeiro e emocional dos itens levados, muitos deles adquiridos fora do país, o que complica a substituição.

Referência na canoagem

Pepê Gonçalves pratica canoagem desde os dez anos de idade e construiu uma carreira marcada por conquistas expressivas. Ele soma diversos títulos brasileiros, duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, além de já ter alcançado a segunda colocação no ranking mundial da modalidade.