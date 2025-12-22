Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atleta olímpico tem mais de R$ 13 mil em equipamentos furtados de casa

Esportista registrou boletim e oferece recompensa pela devolução

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:42

Pepê Gonçalves
Pepê Gonçalves Crédito: Gaspar Nóbrega / COB

O atleta olímpico Pepê Gonçalves, um dos principais nomes da canoagem brasileira e mundial, foi vítima de furto em Piraju, no interior de São Paulo, onde mora. Equipamentos usados na prática do esporte desapareceram do imóvel na noite de domingo (21), e o caso foi registrado na Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (22). 

Segundo Pepê, os itens estavam guardados em uma mochila deixada no fundo da casa, em cima do caiaque. Os portões do imóvel estavam abertos, algo comum na região, descrita pelo atleta como tranquila. Ao retornar, ele percebeu que a bolsa com as ferramentas já não estava mais no local.

Veja o ranking dos 10 atletas que mais despertam curiosidade sobre aposentadoria

10 - Simone Biles por
9 - Lewis Hamilton por Scuderia Ferrari/Reprodução
8 - Kevin De Bruyne por Reprodução
7 - LeBron James  por Los Angeles Lakers/Divulgação
6 - Pedro Geromel por Lucas Uebel/Grêmio
5 - Thomas Müller por Shutterstock
4 - Luka Modric por Real Madrid/Divulgação
3 - Lionel Messi por Divulgação / Inter Miami
2 - Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
1 - Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
1 de 10
10 - Simone Biles por

“Eu estava me preparando para viajar e, como Piraju é uma cidade muito tranquila e o bairro onde moro também, então os portões estavam abertos. Deixei os equipamentos em cima do caiaque e, quando voltei, não estava mais lá”, contou em entrevista ao portal G1.

Em publicações nas redes sociais, Pepê afirmou que o prejuízo ultrapassa R$ 13 mil. O atleta também disse estar disposto a pagar uma recompensa a quem devolver os objetos levados. De acordo com ele, o suspeito entrou no imóvel e percorreu um corredor até chegar ao local onde estavam os materiais.

“A pessoa conseguiu entrar dentro da minha casa, atravessar um corredor e levou a bolsa. Só tinha equipamentos específicos para canoagem, que são importados e têm minhas iniciais gravadas neles. Quem pegar vai saber que é meu”, conta.

Além dos equipamentos técnicos da canoagem, o atleta informou que dois capacetes de uma marca de câmeras profissionais - da qual é patrocinado - também foram furtados. Ele destacou ainda o valor financeiro e emocional dos itens levados, muitos deles adquiridos fora do país, o que complica a substituição. 

Referência na canoagem

Pepê Gonçalves pratica canoagem desde os dez anos de idade e construiu uma carreira marcada por conquistas expressivas. Ele soma diversos títulos brasileiros, duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, além de já ter alcançado a segunda colocação no ranking mundial da modalidade.

O atleta também conquistou uma medalha de bronze em etapa da Copa do Mundo. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Pepê não avançou à final após cometer erros na parte decisiva da descida

Mais recentes

Imagem - Ex de Luís Fabiano expõe ameaças em áudio do ex-jogador contra ela e filha

Ex de Luís Fabiano expõe ameaças em áudio do ex-jogador contra ela e filha
Imagem - Herói do título, Memphis acumula milhões em prêmios no Corinthians; veja valores

Herói do título, Memphis acumula milhões em prêmios no Corinthians; veja valores
Imagem - Vitória acerta contratação de volante destaque do Juventude; veja detalhes

Vitória acerta contratação de volante destaque do Juventude; veja detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador
02

STF suspende lei que obriga fornecimento gratuito de sacolas em mercados de Salvador

Imagem - Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas
03

Ações da Alpargatas caem e empresa perde R$ 200 milhões em meio a boicote bolsonarista às Havaianas

Imagem - Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas
04

Polêmica de boicote: saiba quem são os donos das Havaianas