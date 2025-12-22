Acesse sua conta
Ex de Luís Fabiano expõe ameaças em áudio do ex-jogador contra ela e filha

O comentarista nega; os dois brigam na Justiça e ela afirma que ele está devendo pensão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:21

Luís Fabiano e Carolina Ramos com a filha Valentina
Luís Fabiano e Carolina Ramos com a filha Valentina Crédito: Reprodução

O ex-jogador e comentarista Luís Fabiano afirmou que vai se defender na Justiça após a divulgação de um áudio no qual ele teria feito ameaças à ex-esposa, Carolina Ramos, e à filha do casal, Valentina, de 2 anos. O ex-atleta negou as acusações e classificou o caso como uma tentativa de causar intriga.

Ao portal Terra, a assessoria do ex-atleta afirmou que o áudio é antigo e já teria sido alvo de inquérito policial, posteriormente arquivado. “O ex-atleta Luis Fabiano esclarece que o suposto áudio citado na matéria já foi objeto de inquérito policial há mais de um ano e foi arquivado pelo juiz que avaliou o caso. Sobre o processo envolvendo pensão alimentícia à filha de Luis Fabiano, Valentina, o ex-atleta não vai se pronunciar, pois o mesmo corre em segredo de justiça visando preservar a criança.”

Luis Fabiano e Carolina Ramos

Luis Fabiano e Carolina Ramos por Reprodução
Luis Fabiano por Reprodução
Luis Fabiano por Reproduçao
Luis Fabiano por Reprodução
Luís Fabiano e Carolina Ramos com a filha Valentina por Reprodução
1 de 5
Luis Fabiano e Carolina Ramos por Reprodução

Segundo Luís Fabiano, as denúncias não procedem e caberá ao Judiciário esclarecer os fatos. “Vou provar tudo o que estão fazendo na Justiça. Um lado só quer causar intriga e fica usando mentiras pra causar intriga. Isso eu vejo na Justiça”, declarou ao portal Leo Dias. Em seguida, completou: “Tudo que ela fizer ela tem que provar. É o que eu tenho pra falar”.

A manifestação ocorreu após a jornalista Patrícia Calderón ter acesso exclusivo a um áudio atribuído ao ex-jogador, supostamente gravado durante uma conversa com a mãe dele, Sandra. No trecho divulgado, Luís Fabiano direciona falas agressivas à ex-companheira e menciona a filha do casal, afirmando, entre outras frases, que “vai acabar com a vida” de Carolina e que “quem vai pagar é a criança”.

Disputa

Carolina Ramos e Luís Fabiano estão envolvidos em uma disputa judicial que inclui pensão alimentícia, plano de saúde e uma suposta dívida superior a R$ 100 mil, relacionada a empréstimos feitos pelo atleta. A mãe de Valentina afirma que o ex-jogador não participa da rotina da filha e que descumpre acordos e decisões do Ministério Público, que teriam estabelecido uma pensão acima de R$ 10 mil mensais, além da cobertura médica.

Carolina também relatou que a filha nasceu de um parto prematuro tardio e apresenta comorbidades respiratórias, o que exige acompanhamento médico especializado. Ela afirma ainda sofrer pressão psicológica e intimidações, situação que a levou a cogitar deixar a cidade onde mora. “Tenho, sim, medo dele. Inclusive já tomei a decisão de sair de Campinas. Preciso garantir a segurança da minha filha”, disse.

Carolina voltou a acusar o comentarista esportivo de não cumprir corretamente os pagamentos de pensão e plano de saúde e de não manter convivência com a filha. “A convivência dele com a filha é zero. Minha filha só sabe que tem um pai, porque eu conto para ela que o papai é legal, e que o papai é bonzinho. A família dele se faz muito presente, graças a Deus. Inclusive, minha ex-sogra, sempre presente, é o que deixa ele mais irritado. A Valentina é doida de amor pela avó”, afirmou.

