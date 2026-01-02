'MATA-LEÃO'

Veja momento da confusão em que Geddel Vieira Lima é agredido em festa de Réveillon

Caso aconteceu em condomínio de luxo na Região Metropolitana de Salvador



Monique Lobo

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:33

Vídeo flagrou o momento da confusão Crédito: Reprodução

Um vídeo registrou o momento em que o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) foi agredido em uma festa de Réveillon, na madrugada de quinta-feira (1º), no condomínio de alto Interlagos, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Nas imagens, é possível ver Geddel ser levantado do chão por um segurança. Há cerca de dez pessoas no entorno.

Em relato às autoridades, o ex-ministro contou que, por volta das 3h, estava sentado à mesa com familiares em uma mesa, quando um homem que ele não conhecia se aproximou de forma inesperada, dando início à confusão.

Ainda segundo Geddel informou, a situação evoluiu rapidamente para agressões físicas entre os dois envolvidos. Durante o confronto, ambos chegaram a cair no chão.

O ex-ministro registrou boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.