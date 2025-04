SAIA-JUSTA

Vice-governador questiona Geddel sobre dinheiro em apartamento: 'R$ 51 ou R$ 54 milhões?'

Constrangido, o emedebista desviou do assunto

Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2025 às 20:41

Geraldo Júnior colocou Geddel Vieira Lima em saia-justa durante seu programa de rádio Crédito: Reprodução

O apartamento no bairro da Graça que abrigou R$ 51 milhões voltou a assombrar Geddel Vieira Lima, na quarta-feira (9). Dessa vez, quem levantou a questão foi o correligionário emedebista e vice-governador do estado, Geraldo Júnior. >

Durante uma entrevista para o seu programa de rádio, Geraldo Júnior perguntou sobre o valor exato do montante apreendido pela Polícia Federal em 2017. >

"Foi R$ 51 (milhões) ou R$ 54 (milhões), que eles ficam perguntando e me abusando aqui nas redes sociais” questionou o vice-governador.>

Constrangido, Geddel desconversou. "Aí só perguntando lá no STF, essa coisa minha defesa já sempre [sic] deixou... Não tenho responsabilidade nenhuma com isso aí, com esse problema, pergunta lá, homem", respondeu Geddel. E acrescentou: "Agora, você não se preocupa com isso, não”.>

Com a resposta, Geraldo Júnior negou a preocupação. "Se eu me preocupasse, eu ia trazer você aqui para ser entrevistado? Eu ia almoçar com você? Estar com você? Lhe visitar? E ouvir seus aconselhamentos?”, disparou. >