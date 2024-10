RODRIGO DANIEL SILVA

Geraldo Júnior viaja após fracasso nas eleições

Vice-governador da Bahia tem evitado falar com os correligionários, conforme essas pessoas mais próximas a ele

O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), viajou para Fernando de Noronha (Pernambuco) após perder a disputa pela prefeitura de Salvador no último domingo (6), segundo disseram à coluna duas pessoas próximas ao emedebista.

De acordo com elas, Geraldo Júnior ficou bastante abatido depois de ficar em terceiro lugar no pleito. Os aliados esperavam o fracasso do vice-governador na eleição, mas não que ele ficasse em terceiro lugar atrás de Kleber Rosa (PSOL).