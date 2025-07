ALÔ ALÔ

Vik Muniz desembarca em Salvador com maior retrospectiva de sua carreira; mostra será no MAC-Bahia a partir de dezembro

Exposição “A olho nu”, chega a Salvador no dia 12 de dezembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de julho de 2025 às 05:00

Museu em Salvador terá exposição com mais de 200 trabalhos de Vik Muniz. Crédito: Gleyson Ramos/ Divulgação.

Após estrear em Recife, a exposição “A olho nu”, maior retrospectiva já dedicada ao artista plástico Vik Muniz, já tem data para chegar a Salvador: 12 de dezembro. A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia por Malu Barretto, esposa do artista. Em solo baiano, a mostra será exibida no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC-Bahia). >

Com mais de 200 obras reunidas, “A olho nu” traça um panorama completo da trajetória de Vik, desde os anos 1980 até produções mais recentes. São 37 séries, que agora ganham, pela primeira vez, um diálogo direto entre dois pilares de sua obra: esculturas e fotografias. Além da relevância artística, a mostra também carrega um forte significado pessoal. A escolha de iniciar a itinerância pelo Nordeste — antes de seguir para centros como Rio de Janeiro ou São Paulo — é um gesto deliberado de descentralização cultural. Para Vik, é também uma homenagem ao pai, Vicente José, cearense, que faleceu em abril deste ano. A exposição promete ser um dos grandes destaques da cena cultural baiana em 2024.>

Lançamento>

Raul Jungmann Crédito: divulgação

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) farão o lançamento oficial da EXPOSIBRAM 2025, um dos maiores eventos de mineração da América Latina, que será realizado em Salvador, entre os dias 27 e 30 de outubro. O encontro será no próximo dia 08 de julho, na FIEB, com a presença do diretor-presidente do IBRAM, Raul Jungmann.>

Encontro literário>

A Livraria LDM celebra seus 33 anos de história com um evento especial neste sábado, 5 de julho, na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. A comemoração promete reunir mais de 30 autores para um verdadeiro encontrão literário. Entre os nomes já confirmados estão figuras consagradas da literatura e das artes na Bahia, como Aleilton Fonseca, Marcus Vinícius Rodrigues, Ruy Espinheira Filho, Gil Vicente Tavares, Livia Natalia, Mayrant Galo, Alessandro Marimpietri, Wilson Gomes, Emília Nuñez, Mariana Paiva e Tom Correia. Aberto ao público, o evento acontece das 15h às 20h e propõe um clima descontraído: os autores estarão disponíveis para conversas com os leitores, além de autografar seus livros.>

Festa no Carmo>

Café e Cana Crédito: divulgação

O feriado de 2 de Julho, que marca a Independência da Bahia, promete ser ainda mais animado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Para garantir o clima de celebração, o bar Café e Cana preparou uma festa especial logo após o tradicional cortejo pelo Centro Histórico. A programação começa a partir das 12h e termina as 18h, reunindo um time de DJs que prometem manter o astral nas alturas. Estão confirmadas as discotecagens de Roger n Roll, Preta, Pureza e Bodega.>

Novo restaurante no Centro>

Fabricio Lemos Crédito: divulgação

O casal de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca aceitaram o convite da empresária Andrea Velame para assumir o comando do restaurante que será instalado no terraço de 500 metros quadrados do Villa Andrea, novo projeto de hospitalidade de luxo que será inaugurado no dia 8 de setembro, durante a sétima edição da mostra de decoração Casas Conceito. O espaço, batizado de Ori Rooftop, contará com projeto assinado pelo escritório Marcus Barbosa Associados.>

Valorização>

O mercado imobiliário de Salvador segue em ritmo acelerado de crescimento e valorização. Segundo dados da última pesquisa da Ademi-BA, divulgada na quinta-feira, os imóveis na capital baiana registraram valorização média de 12,7% nos últimos 12 meses, com destaque para abril, que apresentou aumento de 3,2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Os imóveis de alto padrão, especialmente os com quatro dormitórios, foram os que mais se valorizaram no período: 15,1% de alta em um ano.>

França e Bahia>

Com direito a presença de obras do acervo do Museu do Louvre, em Paris, Salvador receberá a exposição do artista beninense Roméo Mivekannin, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A mostra abrirá em 28 de agosto e ficará exposta até novembro. O artista apresenta uma leitura crítica e poética da história da arte ocidental a partir de obras consagradas como A Barca de Dante de Delacroix.>

Liderança>

Audiência do Alô Alô Bahia Crédito: divulgação

O mês de junho foi de recorde e consolidação para o Alô Alô Bahia. O portal alcançou a marca impressionante de quase 21 milhões de visualizações (20.787.789 pra sermos mais precisos), se destacando como líder absoluto entre os veículos do mesmo segmento na Bahia. O desempenho expressivo se refletiu também no número de usuários únicos: foram mais de 6,9 milhões de pessoas acessando o site durante o mês. O máximo, hein?>

Novo presidente>

Leonardo Oliva Crédito: divulgação