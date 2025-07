COLUNA BRUNO WENDEL

Líder de movimento de catadores sofre atentado a tiros em cooperativa

Anamone dos Santos vinha sendo ameaçada

A liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Salvador e integrante da Associação Nacional dos Catadores no Estado da Bahia (Ancat), Anomone dos Santos, sofreu uma tentativa de assassinato, na noite desta terça-feira (01), na sede da cooperativa Cata Rua, que ela preside, no bairro São João do Cabrito, no Subúrbio ferroviário de Salvador. >

Anamone vinha sofrendo ameaças devido ao trabalho dela com os catadores de rua. "O Movimento Nacional dos Catadores tem um trabalho, junto à cooperativa, há seis anos, vem organizando as pessoas na região e qualificando o trabalho delas, elevando os seus ganhos e desenvolvendo uma atividade sócio-econômica no bairro. Só que os atravessadores, as pessoas que trabalham com lixo, veem as cooperativas como rivalidade e perpetram esse tipo de ação", declara o advogado do movimento, Robson Dias. >