Tentativa de assalto faz carreta tombar sobre van e deixa seis mortos na BR-376

Nauan Sacramento
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:51
Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van de passageiros resultou na morte de seis pessoas na madrugada desta sexta (5), na rodovia BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O veículo de carga tombou e caiu diretamente sobre a van no quilômetro 667 da rodovia, em um trecho de serra conhecido pelo alto índice de acidentes.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, que transportava um contêiner, teria perdido o controle antes de tombar sobre o veículo menor. Com o impacto e o peso da carga, a van foi completamente esmagada. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul trabalharam durante toda a madrugada na retirada dos corpos e na limpeza da pista.
Segundo o relato do condutor, ele trafegava pela BR-376 quando foi rendido por assaltantes. Durante a abordagem, o sistema de monitoramento e bloqueio por satélite da carreta foi ativado automaticamente ao detectar a irregularidade na rota ou na condução. O dispositivo travou o funcionamento do motor em um trecho de subida, impedindo que o veículo seguisse viagem.
O resgate foi considerado extremamente complexo devido à posição em que os veículos ficaram e ao risco de novos deslizamentos ou tombamentos no local. Até o momento, a identidade das seis vítimas fatais não foi oficialmente divulgada, mas informações preliminares indicam que eram ocupantes da van.
O acidente provocou o bloqueio total da rodovia no sentido Santa Catarina por mais de sete horas, gerando um congestionamento que ultrapassou os 15 quilômetros. A pista foi liberada parcialmente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (5), mas o fluxo segue lento e sob monitoramento das autoridades.
"A prioridade inicial foi a estabilização do contêiner para que as equipes pudessem acessar o interior da van com segurança. Infelizmente, a gravidade do impacto não permitiu chances de sobrevivência para a maioria dos ocupantes", afirmou um porta-voz do Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. A principal linha de investigação trabalha com a hipótese de falha mecânica no sistema de freios da carreta ou excesso de velocidade para as condições da pista. O tacógrafo do veículo de carga será analisado para determinar a velocidade no momento da colisão.