EMPREGOS E SOLUÇÕES

PetroReconcavo oferece vagas de Técnico de Automação e Coordenador de Engenharia na Bahia

As inscrições vão até o próximo domingo, dia 1º de fevereiro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:19

As vagas abertas são para os cargos de Coordenador de Engenharia de Superfície e Técnico de Automação, com atuação na unidade de Mata de São João Crédito: Divulgação

A PetroReconcavo está com vagas abertas para os cargos de Coordenador de Engenharia de Superfície e Técnico de Automação, com atuação na unidade de Mata de São João (BA).

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://petroreconcavocarreiras.gupy.io/jobs/10702479?jobBoardSource=gupy_public_page.

A PetroReconcavo é uma das principais petroleiras em terra do Nordeste e está entre as empresas que oferecem as melhores remunerações da região. Sua política de contratação prioriza a população nordestina, que representa 93% do quadro. A companhia oferece diversos benefícios, entre eles plano de saúde e odontológico, auxílios-creche, auxílio-educação e programas de saúde e bem-estar.

Inserida em um dos setores mais bem remunerados do país, a indústria de óleo e gás, a PetroReconcavo se destaca pela valorização de talentos e pela geração de oportunidades qualificadas. Para o cargo de coordenador de Engenharia de Superfície, é necessário possuir graduação completa em Engenharia Mecânica, Elétrica, Petróleo ou áreas correlatas e outros conhecimentos, entre eles, sobre as normas ISO 55000 e 55001.

Na função de técnico de automação, é exigida formação técnica em Automação ou Instrumentação Industrial.

As inscrições vão até o próximo domingo, dia 1º de fevereiro.

SUMÁRIO:

Cargos: coordenador de Engenharia de Superfície e Técnico de Automação

Inscrição pelo link: https://petroreconcavocarreiras.gupy.io/jobs/10702479?jobBoardSource=gupy_public_page

Alguns benefícios: como plano de saúde e odontológico, auxílios creche e educação e programa de saúde e bem-estar

Inscrições vão até 1º de fevereiro (domingo)