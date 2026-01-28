MAIS UM PASSARALHO

Amazon anuncia demissão de mais 16 mil funcionários; saiba mais

Empresa já havia dispensado 14 mil pessoas em outubro de 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:54

Amazon Crédito: Reprodução

Gigante do varejo, a Amazon anunciou nesta quarta-feira (28) a demissão de cerca de 16 mil funcionários. O corte ocorre em meio a novas reduções no setor de tecnologia da multinacional. Em outubro do ano passado, a empresa já havia dispensado 14 mil empregados. Os desligamentos desta quarta-feira (28) foram anunciados pela vice-presidente de experiência de pessoas e tecnologia da companhia, Beth Galetti.

"Como compartilhei em outubro, temos trabalhado para fortalecer nossa organização reduzindo camadas, aumentando a propriedade e eliminando a burocracia", informou a executiva da Amazon, em um comunicado publicado no site da empresa. De acordo com ela, os funcionários que atuam nos Estados Unidos terão 90 dias para tentar uma recolocação interna antes de receber indenização, serviços de apoio à recolocação profissional e benefícios do plano de saúde.

A Amazon não informou se os cortes afetam funcionários no Brasil. No comunicado assinado por Beth Galetti, não há detalhamento sobre as regiões impactadas. Antes de oficializar os desligamentos, a Amazon alertou por engano, nesta terça-feira (27), funcionários da divisão de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS) sobre demissões.

Segundo informações divulgadas por agência de notícias internacionais, a Amazon enviou, antecipadamente, um e-mail de solidariedade e um convite para uma reunião de equipe. A mensagem, que teria sido assinada pelo vice-presidente sênior de soluções de IA aplicada da AWS, Colleen Aubrey, afirmava incorretamente que funcionários impactados nos Estados Unidos, no Canadá e na Costa Rica já haviam sido informados de que perderiam seus empregos.

A Amazon se referiu às demissões no e-mail como “Project Dawn”. Pessoas com conhecimento sobre as demissões disseram que os cortes atingiriam a AWS, o varejo, o Prime Video e recursos humanos. “Essas decisões são difíceis e são tomadas de forma cuidadosa, à medida que posicionamos nossa organização e a AWS para o sucesso futuro”, diz trecho do email assinado por Aubrey.

Veja o comunicado da Amazon, na íntegra:

"Quero avisar que estamos fazendo mudanças organizacionais adicionais na Amazon que vão impactar alguns de nossos colegas de equipe. Reconheço que essa é uma notícia difícil, por isso estou compartilhando o que está acontecendo e por quê. Como compartilhei em outubro, temos trabalhado para fortalecer nossa organização reduzindo camadas, aumentando a propriedade e eliminando a burocracia. Enquanto muitas equipes finalizaram suas mudanças organizacionais em outubro, outras equipes só concluíram esse trabalho agora.

As reduções que estamos fazendo hoje impactarão aproximadamente 16.000 vagas na Amazon, e estamos novamente trabalhando duro para apoiar todos cujos cargos são impactados. Isso começa oferecendo 90 dias para a maioria dos funcionários baseados nos EUA para buscar uma nova função internamente (o tempo varia internacionalmente conforme os requisitos locais e de país). Depois, para colegas que não conseguirem encontrar uma nova vaga na Amazon ou que optem por não procurar, ofereceremos suporte à transição, incluindo indenização, serviços de outplacement, benefícios de seguro saúde (conforme aplicável) e mais.

Enquanto fazemos essas mudanças, também continuaremos contratando e investindo em áreas e funções estratégicas que são críticas para o nosso futuro. Ainda estamos nos estágios iniciais de construir todos os nossos negócios e há uma oportunidade significativa pela frente.

Alguns de vocês podem perguntar se este é o começo de um novo ritmo – onde anunciamos reduções amplas a cada poucos meses. Esse não é o nosso plano. Mas, como sempre fizemos, toda equipe continuará avaliando a propriedade, a velocidade e a capacidade de inventar para os clientes, e fará ajustes conforme necessário. Isso nunca foi tão importante quanto é hoje, em um mundo que está mudando mais rápido do que nunca.

Sou grata pela forma como nossas equipes continuam a entregar – pelos clientes, uns pelos outros e pelas coisas incríveis que estamos construindo juntos.

Obrigada,