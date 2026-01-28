Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amazon anuncia demissão de mais 16 mil funcionários; saiba mais

Empresa já havia dispensado 14 mil pessoas em outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:54

Amazon
Amazon Crédito: Reprodução

Gigante do varejo, a Amazon anunciou nesta quarta-feira (28) a demissão de cerca de 16 mil funcionários. O corte ocorre em meio a novas reduções no setor de tecnologia da multinacional. Em outubro do ano passado, a empresa já havia dispensado 14 mil empregados. Os desligamentos desta quarta-feira (28) foram anunciados pela vice-presidente de experiência de pessoas e tecnologia da companhia, Beth Galetti.

"Como compartilhei em outubro, temos trabalhado para fortalecer nossa organização reduzindo camadas, aumentando a propriedade e eliminando a burocracia", informou a executiva da Amazon, em um comunicado publicado no site da empresa. De acordo com ela, os funcionários que atuam nos Estados Unidos terão 90 dias para tentar uma recolocação interna antes de receber indenização, serviços de apoio à recolocação profissional e benefícios do plano de saúde.

Os 10 livros mais vendidos de 2025 na Amazon

1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução
2º) Dias quentes - Bobbie Goods (HarperCollins). Livro de colorir: inspirado no calor do verão e na beleza da primavera,  Dias quentes  é recheado com cenas fofas e acolhedoras, perfeitas para deixar a imaginação fluir durante a pintura. por Reprodução
3º) Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação, de Junior Rostirola (Vélos). Uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais.  por Reprodução
4º) Verity, de Colleen Hoover (2020). Um thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar a série da famosa autora, Verity Crawford, incapacitada após um acidente. por Divulgação
5º) A psicologia financeira, de Morgan Housel (Harper Housel). Abordando a gestão financeira de maneira inédita, o autor apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças. por Reprodução
6º) A Metamorfose, de Franz Kafka (Principis). Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, um dia acorda transformado em um inseto monstruoso.  por Divulgação
7º) A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). Macabéa, uma jovem nordestina pobre e ingênua que migra para o Rio de Janeiro e vive uma existência monótona como datilógrafa, até ser atropelada. por Divulgação
8º) Isso e aquilo - Bobbie Goods (HarperCollins): livro de colorir para aqueles que não querem escolher entre duas aventuras diferentes. por Reprodução
9º) Hábitos Atômicos: um Método Fácil e Comprovado de Criar Bons Hábitos e se Livrar dos Maus, de James Clear (Alta Novel). Os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. por Reprodução
10º) O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason (Harper Business). Um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. por Reprodução
1 de 10
1º) Do dia para a noite - Bobbie Goods (Harper Collins). Livro de colorir: acompanhe os dias ― e as noites ― de Momo, a cachorrinha mais fofa de todo o universo Bobbie Goods. por Reprodução

A Amazon não informou se os cortes afetam funcionários no Brasil. No comunicado assinado por Beth Galetti, não há detalhamento sobre as regiões impactadas. Antes de oficializar os desligamentos, a Amazon alertou por engano, nesta terça-feira (27), funcionários da divisão de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS) sobre demissões.

Segundo informações divulgadas por agência de notícias internacionais, a Amazon enviou, antecipadamente, um e-mail de solidariedade e um convite para uma reunião de equipe. A mensagem, que teria sido assinada pelo vice-presidente sênior de soluções de IA aplicada da AWS, Colleen Aubrey, afirmava incorretamente que funcionários impactados nos Estados Unidos, no Canadá e na Costa Rica já haviam sido informados de que perderiam seus empregos.

A Amazon se referiu às demissões no e-mail como “Project Dawn”. Pessoas com conhecimento sobre as demissões disseram que os cortes atingiriam a AWS, o varejo, o Prime Video e recursos humanos. “Essas decisões são difíceis e são tomadas de forma cuidadosa, à medida que posicionamos nossa organização e a AWS para o sucesso futuro”, diz trecho do email assinado por Aubrey.

Veja o comunicado da Amazon, na íntegra:

"Quero avisar que estamos fazendo mudanças organizacionais adicionais na Amazon que vão impactar alguns de nossos colegas de equipe. Reconheço que essa é uma notícia difícil, por isso estou compartilhando o que está acontecendo e por quê. Como compartilhei em outubro, temos trabalhado para fortalecer nossa organização reduzindo camadas, aumentando a propriedade e eliminando a burocracia. Enquanto muitas equipes finalizaram suas mudanças organizacionais em outubro, outras equipes só concluíram esse trabalho agora.

As reduções que estamos fazendo hoje impactarão aproximadamente 16.000 vagas na Amazon, e estamos novamente trabalhando duro para apoiar todos cujos cargos são impactados. Isso começa oferecendo 90 dias para a maioria dos funcionários baseados nos EUA para buscar uma nova função internamente (o tempo varia internacionalmente conforme os requisitos locais e de país). Depois, para colegas que não conseguirem encontrar uma nova vaga na Amazon ou que optem por não procurar, ofereceremos suporte à transição, incluindo indenização, serviços de outplacement, benefícios de seguro saúde (conforme aplicável) e mais.

Enquanto fazemos essas mudanças, também continuaremos contratando e investindo em áreas e funções estratégicas que são críticas para o nosso futuro. Ainda estamos nos estágios iniciais de construir todos os nossos negócios e há uma oportunidade significativa pela frente.

Alguns de vocês podem perguntar se este é o começo de um novo ritmo – onde anunciamos reduções amplas a cada poucos meses. Esse não é o nosso plano. Mas, como sempre fizemos, toda equipe continuará avaliando a propriedade, a velocidade e a capacidade de inventar para os clientes, e fará ajustes conforme necessário. Isso nunca foi tão importante quanto é hoje, em um mundo que está mudando mais rápido do que nunca.

Sou grata pela forma como nossas equipes continuam a entregar – pelos clientes, uns pelos outros e pelas coisas incríveis que estamos construindo juntos.

Obrigada,

Beth"

Mais recentes

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
Imagem - Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)

Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)
Imagem - Portal de Vagas da Sólides reúne mais de 750 oportunidades em Salvador

Portal de Vagas da Sólides reúne mais de 750 oportunidades em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha