Projetos sociais da Bracell beneficiam 75 mil pessoas na Bahia

Ações já contemplaram moradores de 27 municípios do Litoral Norte, Agreste e Recôncavo Baiano

Donaldson Gomes

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:12

Jivânia Costa teve sua vida transformada ao ingressar como aluna no projeto, em 2014 Crédito: Divulgação/Acervo Bracell

Membro da Cooperativa de Trabalho das Costureiras de Inhambupe e Região (Coopecir) - Fábrica de Fardamento, uma das ações apoiadas pelo programa Fomento a Negócios de Impacto, a costureira Jivânia Costa teve sua vida transformada ao ingressar como aluna no projeto, em 2014. Na época, ela estava desempregada e com dois filhos.

“A Fábrica de Fardamentos me transformou profissionalmente e me permitiu conquistas pessoais que nunca imaginei serem possíveis. Fui de dona de casa a uma mulher que sonha e persegue seus objetivos. Hoje, sou formada em gestão financeira e contribuo para desenvolver nossa cooperativa. O que mais me orgulha é saber que ajudamos mulheres e suas famílias a realizarem seus sonhos”, conta Jivânia, que também é atual diretora financeira da Coopecir.

A Fábrica de Fardamentos é um dos projetos que integram o Bracell Social, programa de investimentos sociais da Bracell, líder global na produção de celulose solúvel. Estruturado nos pilares Educação, Empoderamento e Estar-Bem, o programa contou em 2024 com 12 projetos em 27 municípios do Litoral Norte, Agreste e Recôncavo Baiano, beneficiando 75 mil pessoas.

Cíntia Liberato de Mattos, gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell, destaca que a costureira é uma inspiração para todas. “Jivânia está conosco há mais de 10 anos e é um exemplo de como os projetos podem criar novas perspectivas de vidas para as pessoas. E isso é exatamente o que buscamos com as iniciativas. Daí, o rigor na elaboração dos projetos e na qualificação para que as pessoas não apenas aprendam uma atividade, mas saibam como administrar o negócio para que ele promova a qualidade de vida para os participantes e suas famílias”, ressalta.

Educação que inspira

No campo da Educação, a empresa desenvolve três projetos na Bahia: Educação Continuada, Núcleo de Educação Ambiental e Projeto Ecomunidade. O primeiro é realizado em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) para a formação de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e equipes técnicas das secretarias de Educação. Em 2024, alcançou 29 mil educadores, estudantes e familiares em 12 municípios.

O Núcleo de Educação Ambiental promove o conhecimento relacionado à preservação ambiental para estudantes, professores e comunidades a partir de vivências práticas em um espaço educacional e recreativo na Fazenda Salgado, em Inhambupe. Em 2024, o local recebeu 4,5 mil pessoas de oito municípios. Já o Projeto Ecomunidade capacita e apoia o trabalho de multiplicadores ambientais em suas comunidades, com foco em ações de mobilização para o descarte correto de resíduos.

“A educação é um pilar das ações sociais da Bracell. Por meio dela, contribuímos para desenvolver uma consciência social e ambiental efetiva das novas gerações. Com o Projeto Educação Continuada, estamos contribuindo para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos municípios onde estamos inseridos”, afirma Cíntia.

Empoderamento

Outro eixo estratégico do programa, o Empoderamento, foca a geração de renda para as comunidades. Em 2024, as iniciativas beneficiaram 14,3 mil pessoas em 23 municípios. São elas: o Programa de Fomento a Negócios de Impacto, que capacita associações e grupos produtivos; o Projeto Nós no Campo, voltado à produção agrícola com técnicas agroecológicas; o Polinizadores, que capacita e dá assistência a criadores de abelhas; o Ponteiras Sustentáveis, que destina resíduos de madeiras para associações e cooperativas; e o Mulheres Produtoras, que estimula o empreendedorismo feminino.

Fábio Sento Sé Oliveira, coordenador de Responsabilidade Social da Bracell Bahia, salienta que o Programa Bracell Social contribui para fortalecer a economia nessas comunidades, uma vez que amplia as fontes de renda dos participantes e suas famílias. “O Programa de Fomento a Negócios de Impacto, por exemplo, gerou renda, no ano passado, para quase 7 mil pessoas. Além disso, quatro associações apoiadas pela iniciativa conseguiram, por meio de editais públicos, R$ 822.925,90 para desenvolver seus projetos”, informa.

Com foco em promover a cidadania e o bem-estar, a companhia aposta em projetos como o Mais Cidadania, que oferece à população serviços essenciais gratuitos em parceria com as prefeituras locais, e como o Cultura.REC, que fortalece movimentos e manifestações culturais de São Sebastião do Passé e Santo Amaro. Outra iniciativa é o programa de voluntariado Mãos Dadas, que incentiva a participação dos colaboradores em movimentos em favor das comunidades. Em 2024, essas ações alcançaram juntas 11,5 mil pessoas em nove municípios.