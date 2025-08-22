SAÚDE

Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento

Um nutriente essencial que promete revolucionar o combate ao envelhecimento

Agência Correio

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:00

A falta desse nutriente, por outro lado, acelerou o desgaste natural do organismo. Crédito: Freepik

Em um avanço significativo para a pesquisa da longevidade, um estudo da Universidade de Columbia, publicado na revista Science, destaca a taurina como um candidato promissor para aumentar a expectativa de vida e a saúde na velhice.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda 1 de 13

Esta substância, que nosso corpo produz e que podemos obter pela alimentação, tem mostrado resultados notáveis em experimentos com animais. A descoberta sugere que ela pode ser fundamental para adiar os efeitos do envelhecimento.

Os cientistas estão otimistas com a possibilidade de que a taurina possa oferecer um caminho para vivermos mais anos, mantendo a qualidade de vida. A investigação continua, focada em comprovar esses benefícios em humanos.

Onde a taurina atua no corpo

A taurina desempenha funções cruciais no organismo, desde a manutenção da visão e da fertilidade até o suporte aos sistemas nervoso e imunológico. Ela é um elemento vital para a saúde de diversas partes do corpo.

Além de ser produzida naturalmente pelo fígado, você pode enriquecer sua dieta com taurina consumindo peixe, frutos do mar, frango, peru e carne vermelha. Integrar esses alimentos é uma forma de garantir seu consumo adequado.

Evidências que inspiram esperança

Dezenas de cientistas analisaram os efeitos da suplementação de taurina em ratos e macacos. Os resultados foram surpreendentes: os animais viveram mais e apresentaram sinais de envelhecimento retardado.

A ausência desse nutriente, em contraste, acelerou o desgaste natural do organismo. Essas observações reforçam o potencial da taurina como um agente protetor, capaz de influenciar positivamente a duração e a qualidade de vida.

A espera por resultados em humanos

Mesmo com o grande otimismo, os pesquisadores alertam que ainda faltam evidências sólidas em seres humanos. São necessários ensaios clínicos de longo prazo para avaliar não só a longevidade, mas também os anos saudáveis na velhice.