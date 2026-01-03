OCUPAÇÃO

Trump afirma que os EUA vão administrar a Venezuela até transição para novo governo

Nicolas Maduro foi capturado na Venezuela após operação de tropas americanas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou neste sábado (3), pela primeira vez, sobre a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. Durante uma entrevista coletiva, Trump afirmou que o ex-líder venezuelano será levado à Justiça norte-americana e responderá a acusações de narcoterrorismo na corte federal de Nova York.

"Nós vamos administrar o país até o momento que pudermos fazer uma transição adequada e justa. Nós queremos liberdade e justiça para o povo da Venezuela, e isso inclui muitos venezuelanos que vivem nos EUA e querem retornar para sua terra natal", disse Trump.

Trump afirmou que nenhum militar norte-americano morreu durante a operação que resultou na captura de Nicolás Maduro. Ele não informou se houve vítimas entre integrantes das forças do governo venezuelano.

Segundo Trump, Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, estão sob custódia a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos. Ele não deu detalhes sobre as condições da detenção nem sobre os próximos passos imediatos da operação.

O presidente também declarou que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão preparadas para uma eventual segunda ofensiva, caso seja necessário. No entanto, ressaltou que, neste momento, uma nova ação militar não está prevista.

Mais cedo, o presidente já havia divulgado uma imagem de Maduro detido. A foto foi publicada na rede social Truth Social e mostra o ex-presidente venezuelano a bordo do USS Iwo Jima, navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela Crédito: Reprodução/Truth Social

Segundo Trump, a transferência de Maduro para os Estados Unidos já estaria em andamento. As autoridades norte-americanas ainda não detalharam o cronograma do processo judicial nem as condições da custódia.