SUSTO

Mulher tem braço arrancado por leão em zoológico na Austrália

A vítima, uma mulher de 50 anos, acompanhava cuidadores há 20 anos no zoológico Darling Downs

Uma mulher de 50 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por um leão em um “centro carnívoro” do zoológico Darling Downs, localizado em Queensland, na Austrália. O incidente ocorreu na manhã deste domingo (6), horário local, enquanto a vítima acompanhava o trabalho da equipe de cuidadores, algo que fazia com frequência há duas décadas.>

De acordo com o zoológico, a mulher é uma “conhecida” da equipe e tinha experiência com protocolos de segurança relacionados a animais potencialmente perigosos. A administração classificou o ataque como “inexplicável”. Segundo o jornal The Sun, a vítima teria perdido um dos braços.>