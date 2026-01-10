Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

EUA fazem ataques 'em larga escala' contra o Estado Islâmico na Síria

Subtítulo sugerido: Operação Hawkeye foi lançada em represália ao ataque de dezembro que matou 3 americanos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:46

Bandeira da Síria
Bandeira da Síria Crédito: Shutterstock

Neste sábado (10), os Estados Unidos, em conjunto com forças aliadas, realizaram ataques "em larga escala" contra o grupo jihadista Estado Islâmico em diversas regiões da Síria. A ofensiva é uma resposta direta à ação do grupo em dezembro que matou três americanos.

O controle militar americano explicou na rede social X que "os ataques tiveram como alvo o Estado Islâmico em toda a Síria" e fazem parte da operação Hawkeye, lançada "em resposta direta ao ataque mortal do Estado Islâmico contra forças dos Estados Unidos e da Síria em Palmira", ocorrido em 13 de dezembro.

Até o momento, não há informações oficiais sobre mortes causadas pelos ataques. O Pentágono não comentou a ofensiva, assim como o Departamento de Estado.

O ataque de dezembro em Palmira, no centro da Síria, vitimou dois soldados do Exército dos EUA e um intérprete civil. O ataque ocorreu contra um comboio das forças americanas e sírias, e três outros militares americanos ficaram feridos. O Exército dos EUA afirmou que o agressor foi morto no local.

O Ministério do Interior sírio indicou que o autor do ataque era integrante das forças de segurança do país e suspeito de ter simpatia pelo Estado Islâmico.

Nos últimos meses, a coalizão liderada pelos Estados Unidos intensificou ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos de integrar o grupo extremista, frequentemente com apoio das forças de segurança locais. Cerca de 1.000 militares americanos permanecem no território sírio.

O atual governo da Síria é formado por ex-rebeldes que derrubaram Bashar al-Assad no ano passado, após 13 anos de guerra civil. A coalizão no poder inclui ex-integrantes do braço sírio da Al Qaeda, que romperam com o grupo e entraram em confronto com o Estado Islâmico.

Nos últimos meses, a Síria tem cooperado com a coalizão liderada pelos EUA no combate ao ISIS. Um acordo recente foi firmado após a visita do presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, à Casa Branca.

Mais recentes

Imagem - Ator de ‘O Enigma de Outro Mundo’ e ‘Space Jam’ é encontrado morto em casa

Ator de ‘O Enigma de Outro Mundo’ e ‘Space Jam’ é encontrado morto em casa
Imagem - Trump fala sobre a possibilidade de capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'

Trump fala sobre a possibilidade de capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'
Imagem - Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar

Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa