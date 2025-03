SHEINBAUM

México deve se aliar ao Canadá para se defender de tarifas impostas por Trump

A presidente ainda afirmou que terá uma reunião "provavelmente pela parte da manhã", na quinta, com presidente dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quarta-feira (5) que o país deve trabalhar em conjunto com o Canadá e outros países para se defender das imposições tarifárias contra os EUA.>

Alianças contra os EUA

O mercado reagiu mal com queda nas Bolsas nos EUA e na Europa. No fim do dia, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que o presidente Donald Trump anunciaria "um acordo" com os vizinhos hoje - ele não citou a China. >

A taxação de parceiros comerciais pelos EUA começou a vigorar com 25% para produtos dos vizinhos americanos - no caso do Canadá, há a ressalva de itens como petróleo e gás, com 10% - e 20% para os mercadorias chinesas. Juntos, os três países exportam por volta de US$ 1,5 trilhão (R$ 8,8 trilhões) por ano para os Estados Unidos. Analistas brasileiros avaliaram que a briga dos EUA com seus parceiros comerciais pode favorecer o Brasil.>