POLÍTICA

Mesmo sem cargo oficial, Janja participa de reunião do Brics

A presença da primeira-dama do país em eventos diplomáticos tem gerado críticas

Mesmo sem ocupar cargo oficial no governo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou neste domingo (6) de uma reunião da 17ª Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro. Ela apareceu em fotos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao lado do assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, além de representantes da China, África do Sul, Irã e outros países. >