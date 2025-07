POLÍTICA

Decepção com Lula ameaça hegemonia petista na Bahia, diz O Globo

Reportagem do jornal carioca aponta uma insatisfação crescente do eleitorado nordestino - em especial o baiano - com o governo petista

Pombo Correio

Publicado em 6 de julho de 2025 às 18:52

Com alta impopularidade no país, Lula participou do 2 de Julho, em Salvador, na semana passada Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A insatisfação crescente do eleitorado nordestino - em especial o baiano - com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa a ameaçar a longa hegemonia petista na região. É o que mostra uma reportagem do jornal O Globo publicada neste fim de semana (leia aqui).>

Cleber Silva, 44 anos, garçom em um restaurante tradicional no bairro 2 de Julho, no centro de Salvador, votou em Lula pela terceira vez nas eleições de 2022. >

Ao jornal carioca, Cleber relatou que, na época, acreditava que sua vida iria melhorar após as dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Dois anos e meio depois, porém, diz estar arrependido e afirma que votará na direita em 2026.>

Entre suas principais críticas estão a inação diante do escândalo no INSS, o agravamento da insegurança nas ruas e o que chama de “gastança pública, sem resultado concreto para o povo, bancada pelo aumento de impostos”. >

O sentimento de frustração, segundo Cleber e outros entrevistados, é traduzido na percepção de que a distância entre o povo e o Palácio do Planalto parece hoje muito maior do que na era Lula de 2003 a 2010.>

“Tinha a crença de que minha vida iria melhorar, como aconteceu nos outros mandatos dele. Mas, nestes dois anos e meio, foi o contrário, meu dinheiro não dá para nada, passo dias à base de remédio para dormir, por conta do tiroteio constante na favela, e só assim consigo trabalhar. E a gente nem o vê, né? Cadê o Lula? Ele sumiu”, declarou Cleber.>

Em busca de reduzir a impopularidade, Lula esteve justamente em Salvador, na última quarta-feira (2), para a Independência da Bahia.>

Trocadora de ônibus desempregada e vivendo de um bico de boleira, Giselle Improta, de 37 anos, conta que em Lula não vota mais, por ele não ter cumprido promessas e ter “desaparecido” do seu celular.>

“Acreditei que o Bolsa Família iria aumentar, mas o (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad só fala em corte de gastos e aumento de impostos. Não voto mais no Lula nem a pau. Cadê ele quando a gente precisou nestes três anos e meio?”, reclamou.>