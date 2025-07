APOIO

Bolsonaro agradece Trump por declarações de apoio: ‘Exemplo de fé e resiliência’

Brasileiro disse que processo ao qual responde no STF é "aberração jurídica (lawfare)" e "clara perseguição política"

“Recebi com muita alegria a nota do Presidente, convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos”, disse o ex-presidente brasileiro no X.>