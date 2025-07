ALIADOS

Trump volta a defender 'grande' Bolsonaro e pede que deixem ex-presidente em paz

Pressão exercida pelos Estados Unidos é a principal aposta de aliados para evitar uma condenação de Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação na noite de quinta-feira, 8, o americano classificou novamente as investigações contra Bolsonaro como "caça às bruxas" e pediu que ele seja deixado em paz. Foi a segunda vez em dois dias que Trump saiu em defesa do brasileiro. >

"Deixem o Grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!", escreveu o presidente americano em sua rede social Truth Social. A mensagem citou a primeira publicação de Trump em defesa de Bolsonaro, publicada na segunda-feira, 7 . Na ocasião, Trump escreveu que as ações judiciais contra Bolsonaro são ataques políticos e que o Brasil está fazendo algo "terrível" contra o ex-presidente.>

Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se licenciou do mandato para morar permanentemente nos Estados Unidos e tentar articular sanções do governo americano ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da ação. Na quinta-feira, Moraes prorrogou por 60 dias inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar a atuação de Eduardo perante o governo americano.>