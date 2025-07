EUA

Cão passa dias ao lado de tutor morto em local remoto

De acordo com os socorristas, o cão foi encontrado visivelmente exausto

Uma cena de lealdade comovente chamou a atenção das equipes de resgate no interior do Arizona, nos Estados Unidos. Um cachorro foi localizado ao lado do corpo de seu tutor, já falecido, em uma região remota e de difícil acesso, a vários quilômetros do Rancho Muleshoe. O resgate foi realizado por agentes do Departamento de Busca e Salvamento do Condado de Cochise (CCSO SAR), após uma denúncia sobre a presença de um animal solitário próximo a um veículo abandonado. >