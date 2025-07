50%

Zema fala de 'tarifaço' de Trump: 'Trabalhadores vão pagar a conta do Lula'

Medida causou preocupação em vários setores do país

O governador de Minas Gerais, de Romeu Zema (Novo), criticou o governo federal depois do anúncio de aumento de 50% das tarifas impostas pelos EUA ao Brasil. >

“As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censurar e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil”, escreveu Zema em uma rede social.>

A tarifa, anunciada pelo presidente Donald Trump, deve começar a valer a partir de agosto. Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China, e a medida causou preocupação a vários setores do país. >

Na carta ao Brasil, Trump mistura motivos econômicos e políticos. Ele cita o que chama de julgamento injusto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado. >

No lado comercial, ele afirma que há um balanço "injusto" nos negócios entre Brasil e EUA, apesar dos americanos terem superávit nessa balança. >

No dia anterior ao anúncio, Trump criticou os países do Brics, afirmando que o grupo quer "destruir o dólar", e indicou que todos os membros receberiam sobretaxas adicionais de 10%. >

"O Brics foi criado para desvalorizar nosso dólar. Qualquer um que esteja no Brics receberá uma cobrança de 10%", afirmou ele a jornalistas na Casa Branca.>

Além do Brasil, outros 10 países fazem parte do Brics, incluindo Rússia, Índia, China e África do Sul. >