SALVADOR

Terceiro Comando Puro: saiba qual é a facção que acendeu alerta no Farol da Barra

Grupo criminoso tem pichações em ponto turístico de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:06

Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Responsável por pichar balaustradas nas imediações do Farol da Barra e acender um alerta para a chegada de um grupo criminoso no cartão postal de Salvador, o Terceiro Comando Puro (TCP) é segunda maior facção criminosa carioca e, por isso, arquirrival do Comando Vermelho (CV), que aterroriza Salvador desde meados do ano de 2020. >

O TCP, porém, só chegou na capital baiana no ano passado. Antes disso, no primeiro semestre de 2024, a facção apareceu na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Por lá, as paredes de casas, muros e estabelecimentos comerciais foram pichadas com a sigla do Bonde do Maluco (BDM) sobre as iniciais do TPC.A ação criminosa comunicava uma aliança entre os dois grupos criminosos na região, que fazem frente para o CV. >

Em Salvador, o processo foi similar e aconteceu em meados de junho de 2024, quando o TCP chegou em Mussurunga e se aliou ao BDM para tomar a Vila Verde, área de atuação do CV. Seja no Recôncavo, na Vila Verde ou no Farol da Barra, a presença do grupo criminoso acirra ainda mais os ânimos em disputas de território pelo crime organizado. Isso porque, historicamente, a facção tem o CV como rival e conta ainda com armamento pesado para fazer frente aos rivais que atuam na capital baiana.>