CRIME

Homem tem moto roubada em assalto na frente de farmácia em Salvador; veja vídeo

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (4)

Uma ida à farmácia virou uma dor de cabeça para um homem vítima de assalto no bairro da Liberdade, em Salvador, na noite de segunda-feira (4). O caso foi registrado por volta das 20h, quando a vítima saía do local e acabou surpreendida por uma dupla de criminosos antes mesmo de subir na sua motocicleta. >

O assalto foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e, nas imagens, é possível ver que o alvo da ação estava falando no celular depois de sair da farmácia. Na hora de pegar a moto, entretanto, os suspeitos aparecem em uma outra motocicleta e um deles desce, anunciando o assalto. >

Mesmo com a arma apontada em sua direção, a vítima chega a negar a entrega das chaves. Ainda assim, o ladrão insiste e pega as chaves, deixando o local com a moto. É importante salientar que resistir a assaltos é uma atitude perigosa e pode acabar em tragédia, com suspeitos atirando em vítimas desarmadas. >