REVIRAVOLTA

Carlo Ancelotti desiste de assumir a Seleção Brasileira

Treinador italiano estaria considerando uma importante oferta da Arábia

Em uma negociação que já era dada como certa, o treinador italiano Carlo Ancelotti voltou atrás. De acordo com o jornal espanhol Marca, ele entrou em contato pessoalmente com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para agradecer o interesse, mas teria dito que está considerando uma importante oferta da Arábia.>

A única coisa que faltava era a assinatura do treinador, mas isso, salvo uma grande surpresa, segundo o jornal, não vai acontecer. O periódico ainda informa que Ancelotti teria problemas no Real Madrid - atual clube dele - com uma saída em junho, mas por trás de tudo há também uma oferta milionária da Arábia.>

Fala-se em cerca de 50 milhões de euros anuais (R$ 321,6 milhões). O contrato entre a CBF e o treinador do Real Madrid chegou a ser redigido com um valor bem menor (cerca de R$ 50 milhões), e a tendência é fracassar. Não é a primeira vez que isso acontece, já que o treinador pensou na temporada passada em outra proposta do Brasil, mas no final optou por continuar no Real Madrid.>