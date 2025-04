VEJA VÍDEO

Globo é condenada a pagar indenização a ex-Jacuipense por reprisar ‘frango’

Alexandre Cajuru, goleiro no CSA na época, falhou em jogo contra a Ponte Preta

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 05:00

Alexandre Cajuru processou a Globo Crédito: Reprodução/Premiere

A Globo foi condenada a indenizar o goleiro Alexandre Cajuru após perder o recurso. A indenização ocorreu pela ação da emissora em reprisar por quase 5 mil vezes uma falha do ex-goleiro do Jacuipense na programação do Sportv. O valor estipulado pela Justiça paulista é de R$ 30 mil. A sentença ainda não é definitiva.>

Goleiro do CSA na oportunidade, Cajuru errou na derrota para a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B, em 2020. Ainda no primeiro tempo, um jogador da Macaca tentou um chute da intermediária em cima do camisa 12, que tentou encaixar e mandou para dentro das redes. As informações foram divulgadas pelo Lance!.>

Na transmissão do jogo, o narrador do grupo Globo imediatamente soltou: "Cajuru, que é isso? O que eu vou explicar lá em Maceió? Tava na mão e ele não foi bem". Após a falha, Cajuru foi substituído no intervalo por Bruno Grassi. O CSA informou na ocasião que ele sentiu uma fisgada na coxa direita.>

?? FRANGO!



O #CriaDoCaju Alexandre Cajuru, lamentavelmente, acaba de falhar no gol de João Paulo para a Ponte Preta sobre o CSA, sua equipe desde 2017.pic.twitter.com/OAXIB5uHDg — Furacão pelo Mundo (@FuracaoXmundo) August 22, 2020

Reprise da falha

De acordo com a ação do goleiro Cajuru, obtida pelo Uol, a Globo exibiu a falha no jogo por, ao menos, 4.800 vezes. A emissora criou um vídeo dos "vacilos dos goleiros do Brasileirão", que era inserida antes e após os jogos das Séries A e B, além do intervalos.>

A Globo se defendeu, afirmou que o vídeo de Cajuru foi exibido apenas três vezes e que o "Top 3 vaciladas no Brasileirão 2020" fez parte de uma série da programação do Sportv com destaques positivos e negativos do Brasileiro.>

Em outubro de 2023, a emissora foi condenada em primeira instância, e agora a Justiça não aceitou a argumentação. De acordo com o desembargador e relator Marcello Perino "a Globo extrapolou no direito de informar, levando o goleiro ao constrangimento, com transmissão abusiva do lance". A emissora ainda pode apresentar novo recurso.>