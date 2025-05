LAURO DE FREITAS

Fashion Week na RMS: evento gratuito exalta talentos negros na moda

Evento será realizado no Parque Shopping Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:26

Modelo Carlos Cruz Crédito: Divulgação

Uma semana inteiramente dedicada a moda, criatividade, formação e ao protagonismo negro nas passarelas: essa é a premissa do Parque Fashion Week. Gratuito, o evento será realizado até a próxima sexta-feira (16), no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. >

O evento é fruto de uma parceria com o projeto Periferia do Futuro e o modelo e diretor de casting Carlos Cruz, para reforçar o protagonismo negro na moda local. A programação contempla experiências de troca de conhecimento e um grande desfile final, na sexta-feira, das 19h às 21h, com looks compostos por peças das lojas do próprio shopping. >

Os modelos selecionados para participar do desfile vão ganhar uma aula de passarela com orientação de especialistas. Os participantes das atividades fazem parte do projeto Periferia do Futuro. O público pode prestigiar o desfile gratuitamente na passarela montada na Praça de Alimentação. >